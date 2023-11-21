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Общество

В минстрое готовятся к потоку жалоб от жителей ГПЗ

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В Минстрое Пензенской области готовятся к потоку жалоб, который начнет поступать от жителей ГПЗ, когда на пересечении улиц Измайлова и Антонова приступят к строительству развязки.

Глава ведомства Александр Гришаев сравнил ситуацию с той, что сложилась в Терновке и на въездах в нее из-за реконструкции улицы Ново-Терновской.

Водители и пассажиры на протяжении нескольких дней испытывали сильнейший стресс из-за полного перекрытия дороги на более длительное, чем планировалось, время. Срыв сроков спровоцировал огромные заторы.

«Такие же вопросы появятся, когда Измайлова/Антонова начнут реконструировать. То же самое будет неудобство, но это временно.

Помните, какая была паника из-за закрытия Бакунинского моста? Что-то произошло? Нет. А мост отремонтировали, теперь по нему можно безопасно ездить. И здесь то же самое будет», - заверил министр.

Александр Гришаев подчеркнул, что строительство каждого объекта связано с трудностями, но комфорт в будущем того стоит.

Ранее он заявил, что хотел бы приступить к реконструкции перекрестка на ГПЗ уже в этом году.

«Работа предстоит грандиозная. Развязка где-то 260 млн - может, чуть побольше - будет стоить, потому что экспертиза все-таки была прошлым годом пройдена, возможно, там какие-то будут изменения. Но в принципе 260 млн городом проторговано, и за год мы этот объект должны построить», - отметил министр.

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