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Общество

Пензенцев попросили не садиться за руль в снегопады

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Сильный снегопад наподобие прошедшего в Пензе в понедельник, 20 ноября, по прогнозам синоптиков, повторится, а значит, водителей снова ждут сложные дорожные условия. В связи с этим городская администрация обращается к жителям с просьбой воздержаться от езды на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Тем временем в областном центре сотрудники коммунальных служб делают все возможное, чтобы справиться с последствиями разгула стихии. На борьбу с выпавшими в ночь на вторник, 21-е, осадками вышло 55 спецмашин, рассказали в мэрии. Расчищали дороги и тротуары.

Утром снег убирали с пешеходных зон и остановок. Было задействовано 148 человек и 67 единиц техники.

«Напомним, что в период снегопада в первую очередь проводится очистка спусков и подъемов, кольцевых развязок, мостов, путепроводов, магистральных дорог, затем техника работает на второстепенных участках улично-дорожной сети», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

По словам специалистов, уборка должна происходить в течение 4-12 часов после окончания снегопада.

«Очистка и противогололедная обработка подведомственных территорий проводятся силами администраций районов, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, сотрудниками коммерческих организаций и крупных предприятий города», - объяснили в мэрии.

За чистотой во дворах многоэтажек следят представители районных администраций, они проводят рейды.

Ранее пензенцам назвали номера служб, ответственных за уборку снега в городе.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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