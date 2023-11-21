Отпуск мобилизованным отцам предлагают увеличить на неделю

21.11.2023 | 07:49

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил увеличить на 7 дней отпуск для мобилизованных, имеющих на иждивении детей.

Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо депутата на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

Депутат отметил, что призванные по мобилизации участники специальной военной операции на Украине имеют право на отпуск сроком 28 дней в течение года службы (14 дней раз в полгода). Это положение применяется вне зависимости от того, есть ли у мобилизованного семья и дети или нет.

Сухарев напомнил, что статья 63 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей».

Кроме того, в соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет», - говорится в обращении.