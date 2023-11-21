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Общество

Глава минстроя высказался о понтонном мосте и сносе зданий

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Понтонный мост в селе Засечном Пензенского района в ближайшее время трогать не планируют. Об этом министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев заявил на брифинге во вторник, 21 ноября.

«Кто-то уже мечтает, что мост построят. Во-первых, он будет стоить где-нибудь около полутора-двух миллиардов рублей, а таких средств пока нет. Во-вторых, если уж строить мост, сразу надо думать, как соединить эту магистраль с выездом из Пензы, чтобы разгрузить Город Спутник именно по этой магистрали», - пояснил он.

Глава ведомства уточнил, что для начала нужно определиться с трассой, с ее размерами, параметрами.

«А это поведет за собой, наверное, снос жилых и нежилых строений», - предположил Александр Гришаев.

Он подчеркнул, что две вышеназванные задачи нужно рассматривать именно в комплексе, а никак не по отдельности.

«А то построил мост - а дальше ничего», - заключил министр.

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