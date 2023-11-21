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Общество

Экономист рассказал, у кого вырастет пенсия в декабре

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В декабре у нескольких категорий пенсионеров вырастут государственные пособия. О том, кого коснется повышение, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Первая категория, которой коснется прибавка, - ранее работавшие пенсионеры, уволившиеся в сентябре этого года. Вторая - те, кто в ноябре достиг 80-летнего возраста.

Такое повышение происходит ежемесячно.

Для большинства неработающих пенсионеров основной рост произойдет в январе 2024 года, когда будет произведена индексация пенсий на 7,5%. Чтобы узнать размер повышения, нужно умножить размер текущей выплаты на коэффициент увеличения - 1,075.

«При размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно», - привел пример Гиринский.

Таким образом, годовой прирост составит около 18 тысяч рублей. Если текущий размер пенсии выше, то и прибавка окажется больше.

Индексации для работающих пенсионеров пока не предусмотрено.

Экономист отметил, что большинство пенсионеров получит январскую выплату уже в декабре из-за того, что с 1 по 8 января - праздничные дни.

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