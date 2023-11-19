Мухи и личинки вошли в список продуктов

19.11.2023 | 14:03

В России из мухи «черная львинка» будут делать съедобную муку, а из ее личинок - пюре. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Как объяснила изданию «Коммерсантъ» директор единого лабораторного комплекса Уральского экономического университета Наталья Кольберг, внесение мухи и личинок в список сельхозпродукции оправданно, поскольку сейчас ищут альтернативное питание.

«Один из предлагаемых вариантов - употребление насекомых. Но на сегодняшний день нет клинических исследований, доказывающих безопасность такой пищи для человека»,- отметила специалист.

По ее словам, хитин, который получают из насекомых, человек не может усвоить, так как не обладает необходимыми ферментами. Поэтому продукты из насекомых, скорее всего, способны навредить здоровью, например стать причиной образования тромбов.

Портал «Объясняем.рф» успокоил потребителей.

«Мухи отдельно, котлеты отдельно: мука и другая продукция из мухи «черная львинка» не будут использоваться в пище для людей. Такую муку производят только для рыбных и животных кормов», - сообщает ресурс со ссылкой на Росрыболовство.

Муха и ее личинки действительно попали в список сельхозпродукции, однако с пищевой продукцией они никак не связаны. За счет насекомых расширят кормовую базу рыб и животных.