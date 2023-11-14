Вадим Супиков провел личный прием пензенцев

14.11.2023 | 14:58

В понедельник, 13 ноября, спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан, обратившихся в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева.

Большинство проблем, о которых шла речь в ходе приема, относятся к сферам ЖКХ, ремонта внутриквартальных дорог, благоустройства дворов, ликвидации аварийных деревьев, установки контейнеров для сбора отходов.

Ежегодно в ноябре начинается подготовка к новогодним праздникам. Вадиму Супикову поступают от социальных учреждений просьбы помочь в приобретении новогодних подарков для многодетных и малообеспеченных семей.

Кроме того, на протяжении более чем 20-летней депутатской деятельности Вадим Супиков обеспечивает зелеными символами Нового года юных жителей своего избирательного округа. Новогодние елки, без которых невозможно представить праздничные представления, ждут и во дворах домов, и в детских садах.

Все вопросы, озвученные на приеме, парламентарий взял на личный контроль. По ним даны поручения в соответствии с компетенцией.