В Пензе хотят изменить списки адресов, закрепленных за детсадами

14.11.2023 | 15:12

В Пензе - стопроцентная доступность детских садов, очередей нет, но в ближайшем будущем территории, закрепленные за дошкольными учреждениями, нужно будет изменять.

Об этом во вторник, 14 ноября, на заседании в гордуме сообщила и. о. начальника управления образования Пензы Елена Петросова.

Она уточнила, что речь идет о районах активной застройки - ГПЗ, Дальнем Арбекове. То есть дело не в росте рождаемости, а в миграции населения.

По мнению Елены Петросовой, необходимо проработать расширение списка адресов, закрепленных за садами. В таком случае речь будет идти не только о шаговой доступности: чтобы попасть в сад, кому-то до него нужно будет доехать.

В центре города и, к примеру, в Ближнем Арбекове есть детсады с низкой заполняемостью. Здесь также будет актуальным перезакрепление территории за образовательными учреждениями.