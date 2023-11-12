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Общество

Власти придумали новый способ заставить людей платить алименты

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Данные злостных должников по алиментам хотят сделать публичными, создав специальный реестр.

Соответствующие поправки к закону «Об исполнительном производстве» уже приняты Госдумой РФ в первом чтении. По мнению авторов инициативы, создание реестра неплательщиков алиментов будет мотивировать выполнять обязательства.

В список попадут граждане, привлеченные к уголовной или административной ответственности, а также объявленные в розыск. Планируется, что, помимо фамилии, имени и даты рождения, в реестре укажут сумму задолженности.

О попадании в список гражданина уведомят в течение суток.

«О создании реестра чиновники говорят с мая 2021 года: тогда глава Минюста РФ Константин Чуйченко предполагал, что на попавших в него граждан будут налагаться ограничения (не были названы). В апреле 2022 года в Минюсте РФ заявляли о скором создании реестра должников уже без упоминания ограничений. На тот момент в ведомстве оценивали общую сумму задолженности по алиментам в стране в 156 млрд руб», - отмечает издание «Коммерсантъ».

Многие эксперты и депутаты считают, что реестр поможет решить проблему долгов по алиментам.

Однако такого мнения придерживаются не все.

«Информацию не получится скрыть. Ее могут проверить работодатели, контрагенты по сделкам, новая жена. Нет гарантии, что после этого кто-то захочет продолжать коммуницировать с должником», - выразил мнение юрист.

По словам других специалистов, создание реестра ничего не изменит, поскольку очень часто должники нигде официально не работают, не пользуются банковскими картами, не владеют имуществом. Таким образом, с них нечего взыскать.

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