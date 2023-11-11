Сетевое издание|18+|Суббота|11 ноя 2023|15:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы поделились фотографиями густого тумана

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 11 ноября, Пензу накрыл густой туман, который не рассеялся даже к обеду. Горожане стали активно выкладывать снимки явления природы в Сеть.

На них запечатлены различные виды - и городских улиц, и леса, и даже сидящей у окна кошки, которая, как кажется, наблюдает за подернутым туманом двором.

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили: в туманную погоду лучше без необходимости не садиться за руль. Если же отложить поездку невозможно, то следует быть крайне осторожным.

«Если вы попали в туман внезапно, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр», - предупредили спасатели.

Также водителям посоветовали в случае, если видимость составит менее двух метров, прекратить движение и включить габаритные огни или аварийную сигнализацию.

«Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентируйтесь по расположенным вдоль обочины предметам - деревьям, домам, заборам. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину», - рекомендовали в пресс-службе ведомства.

Фото № 2 Виктории Кулыгиной, № 3 - Владислава Антонова, № 4 - Елены Дмитриевой, № 5 - Юлии Миляйкиной, № 6 - Ангелины Батяевой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Типичная Пенза»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте