Пензенцы поделились фотографиями густого тумана

11.11.2023 | 14:04

В субботу, 11 ноября, Пензу накрыл густой туман, который не рассеялся даже к обеду. Горожане стали активно выкладывать снимки явления природы в Сеть.

На них запечатлены различные виды - и городских улиц, и леса, и даже сидящей у окна кошки, которая, как кажется, наблюдает за подернутым туманом двором.

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили: в туманную погоду лучше без необходимости не садиться за руль. Если же отложить поездку невозможно, то следует быть крайне осторожным.

«Если вы попали в туман внезапно, выбирайте ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной маневр», - предупредили спасатели.

Также водителям посоветовали в случае, если видимость составит менее двух метров, прекратить движение и включить габаритные огни или аварийную сигнализацию.

«Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентируйтесь по расположенным вдоль обочины предметам - деревьям, домам, заборам. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину», - рекомендовали в пресс-службе ведомства.

Фото № 2 Виктории Кулыгиной, № 3 - Владислава Антонова, № 4 - Елены Дмитриевой, № 5 - Юлии Миляйкиной, № 6 - Ангелины Батяевой.