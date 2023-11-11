Пензенцев ждет дождливое и туманное воскресенье

11.11.2023 | 19:00

Воскресенье, 12 ноября, будет для жителей Пензенской области ненастным. Как сообщает гидрометцентр, ночью будет облачно, температура -0...+2 градуса. Днем ожидается +6...+8 и сильный дождь.

Кроме того, ночью и утром по прогнозу туман с видимостью менее 500 м. В течение суток ветер будет юго-восточным, его порывы местами могут достигать 15-20 м/с.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре не покидать помещений без надобности. На улице следует укрыться в подземном переходе или подъезде здания. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий.

Из-за густого тумана пензенцев просят воздержаться от поездок. Если же такой возможности нет, то следует помнить, что залог безопасной езды в условиях плохой видимости - значительное снижение скорости.

«В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 км/ч. А если туман слишком густой и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться», - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В субботу, 11 ноября, в Пензе также наблюдался густой туман. Фотографиями природного явления горожане поделились в Сети.