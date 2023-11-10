Владимир Мутовкин поздравил пензенских полицейских

10.11.2023 | 09:00

В пятницу, 10 ноября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил с Днем полиции сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.

Он поблагодарил правоохранителей за службу и выразил уверенность, что они и впредь будут решительно противодействовать любым нарушениям закона, с честью и достоинством выполнять свой профессиональный долг.

«Ваша служба по праву достойна почета и уважения. Каждый день, без выходных и праздников, вы стоите на боевом посту, борясь с преступностью. Рискуя жизнью, вы всегда готовы встать на защиту попавших в беду, и могу с уверенностью сказать, что во многом благодаря вашим грамотным действиям в нашем городе сохраняется спокойная обстановка.

Отдельные слова благодарности адресую ветеранам органов внутренних дел. Спасибо вам за верность профессии, мудрость, опыт и воспитание достойной смены молодых сотрудников полиции!» - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал полицейским крепкого здоровья, счастья, мира, добра, неиссякаемой энергии и успехов в любых начинаниях.