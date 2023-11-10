В Тамале завершается капремонт поликлиники участковой больницы

В Тамале подходит к концу капитальный ремонт здания поликлиники участковой больницы. О ходе работ в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.
На объекте задействованы четыре бригады, большую часть запланированного они уже выполнили.
«Полностью обновлен фасад, заменены входные группы. Отставаний от графика нет», - рассказал главный врач Тамалинской участковой больницы Андрей Лагутин.
Затем строители приступят к ремонту отмосток, благоустроят прилегающую территорию и заменят наружное освещение.
По данным минздрава, на обновление учреждения из областного бюджета было выделено около 19 млн рублей.
В Пензе в 2023 году было решено привести в порядок детские поликлиники № 3 и 6. Ремонт двух учреждений обошелся бюджету в 5,3 млн.
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