В Тамале завершается капремонт поликлиники участковой больницы

10.11.2023 | 13:33

В Тамале подходит к концу капитальный ремонт здания поликлиники участковой больницы. О ходе работ в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

На объекте задействованы четыре бригады, большую часть запланированного они уже выполнили.

«Полностью обновлен фасад, заменены входные группы. Отставаний от графика нет», - рассказал главный врач Тамалинской участковой больницы Андрей Лагутин.

Затем строители приступят к ремонту отмосток, благоустроят прилегающую территорию и заменят наружное освещение.

По данным минздрава, на обновление учреждения из областного бюджета было выделено около 19 млн рублей.

В Пензе в 2023 году было решено привести в порядок детские поликлиники № 3 и 6. Ремонт двух учреждений обошелся бюджету в 5,3 млн.