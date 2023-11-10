Назначен дополнительный авиарейс между Минводами и Пензой

Перед Новым годом, на 29 декабря (пятница), назначен дополнительный авиарейс по маршруту Минводы - Пенза - Минводы. Об этом сообщается на странице аэропорта во «ВКонтакте».
Лайнер прилетит в Пензу в 6:40, вылетит из нее в 7:40.
А вот несколько ближайших рейсов между городами отменены. Они не состоятся 16 и 23 ноября.
Как рассказали PenzaInform.ru в минцифры, причиной стала нехватка воздушных судов. Перевозчик, авиакомпания «Азимут», ранее объяснял, что вынужден скорректировать выполнение рейсов из-за смещения сроков запланированных поставок новых самолетов в его парк, увеличения продолжительности технического обслуживания транспорта.
Из Пензы в Минводы и обратно лайнеры Sukhoi Superjet 100 летают по понедельникам и четвергам, указано на сайте аэропорта.
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