Назначен дополнительный авиарейс между Минводами и Пензой

10.11.2023 | 11:34

Перед Новым годом, на 29 декабря (пятница), назначен дополнительный авиарейс по маршруту Минводы - Пенза - Минводы. Об этом сообщается на странице аэропорта во «ВКонтакте».

Лайнер прилетит в Пензу в 6:40, вылетит из нее в 7:40.

А вот несколько ближайших рейсов между городами отменены. Они не состоятся 16 и 23 ноября.

Как рассказали PenzaInform.ru в минцифры, причиной стала нехватка воздушных судов. Перевозчик, авиакомпания «Азимут», ранее объяснял, что вынужден скорректировать выполнение рейсов из-за смещения сроков запланированных поставок новых самолетов в его парк, увеличения продолжительности технического обслуживания транспорта.

Из Пензы в Минводы и обратно лайнеры Sukhoi Superjet 100 летают по понедельникам и четвергам, указано на сайте аэропорта.