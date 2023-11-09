Отменено несколько авиарейсов из Пензы в Минводы и обратно

09.11.2023 | 14:37

Долететь до Минеральных Вод из Пензы в ближайшее время не получится - рейсы отменены.

«Вниманию пассажиров! 16 и 23 ноября отменены рейсы Минводы - Пенза - Минводы» - такое сообщение появилось в группе областного министерства цифрового развития, транспорта и связи во «ВКонтакте» в четверг, 9 ноября.

Из Пензы в Минводы и обратно лайнеры Sukhoi Superjet 100 летают по понедельникам и четвергам, указано на сайте аэропорта. Перевозчик - авиакомпания «Азимут».

Как рассказали PenzaInform.ru в минцифры, причиной отмен стала нехватка воздушных судов. Авиакомпания ранее объясняла, что вынуждена скорректировать выполнение рейсов из-за смещения сроков запланированных поставок новых самолетов в ее парк, увеличения продолжительности технического обслуживания воздушных судов.

В новом году с 3 января из Пензы можно будет добраться самолетом до Екатеринбурга. Как рассказал директор аэропорта Юрий Осколков, до конца марта воздушные суда будут совершать рейсы в уральский город и обратно по средам, а затем расписание скорректируют на летнее.