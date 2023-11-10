Антициклон: 11 ноября пензенцев ждет день без осадков

10.11.2023 | 22:00

В субботу, 11 ноября, жителей Пензенской области ждет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Об этом сообщили специалисты Приволжского гидрометеоцентра.

Согласно прогнозам, в ночь на субботу термометр покажет +1…+3 градуса. Днем температура повысится до +5…+7. Умеренный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду будет дуть с северо-запада.

По данным синоптиков, после 11 ноября погода в Пензенском регионе будет меняться.

«Край окажется под влиянием антициклона. Поэтому осадков не ожидается, в ночные часы достаточно прохладно, а днем температурный фон останется положительным. Но уже днем в воскресенье к границам области начнут приближаться атмосферные фронты мощного циклонического вихря. Вновь пойдут осадки с порывистым ветром. При этом температурный режим повысится», - уточнили специалисты Приволжского УГМС.

По народному календарю 11 ноября - Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. С этого дня люди начинали готовиться к зиме - пряли шерсть и вязали носки и варежки.