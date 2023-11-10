Антициклон: 11 ноября пензенцев ждет день без осадков

В субботу, 11 ноября, жителей Пензенской области ждет облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается. Об этом сообщили специалисты Приволжского гидрометеоцентра.
Согласно прогнозам, в ночь на субботу термометр покажет +1…+3 градуса. Днем температура повысится до +5…+7. Умеренный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду будет дуть с северо-запада.
По данным синоптиков, после 11 ноября погода в Пензенском регионе будет меняться.
«Край окажется под влиянием антициклона. Поэтому осадков не ожидается, в ночные часы достаточно прохладно, а днем температурный фон останется положительным. Но уже днем в воскресенье к границам области начнут приближаться атмосферные фронты мощного циклонического вихря. Вновь пойдут осадки с порывистым ветром. При этом температурный режим повысится», - уточнили специалисты Приволжского УГМС.
По народному календарю 11 ноября - Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. С этого дня люди начинали готовиться к зиме - пряли шерсть и вязали носки и варежки.
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