В Пензе планируют возвращение проездных билетов

09.11.2023 | 12:27

Пензенцам вернут возможность пользоваться проездными билетами во всех видах общественного транспорта.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

В ведомстве ответили на вопрос одного из читателей. «Когда начнет действовать единый проездной билет на все виды общественного транспорта?» - поинтересовался он.

Для введения этого способа оплаты проезда требуется создать специальную автоматизированную систему. Она будет действовать на территории Пензенской агломерации (то есть в Пензе, Заречном и Засечном. - Прим. ред.).

«Введение проездных билетов в общественном транспорте планируется в 2024 году», - уточнили в министерстве.

О надежде возродить использование проездных рассказал в мае этого года министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин.

«Сейчас нужно разработать механизм, определить, как станут распределяться средства, ведь у нас много перевозчиков», - отметил он тогда.