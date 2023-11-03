Пензенцы смогут добраться до Екатеринбурга самолетом

03.11.2023 | 12:27

В новом году с 3 января из Пензы можно будет добраться до Екатеринбурга по воздуху.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал директор пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского Юрий Осколков.

«Билеты уже есть в продаже, их стоимость составляет 6 100 рублей», - добавил он.

По словам Юрия Осколкова, последний перелет из Пензы в Екатеринбург состоялся около 30 лет назад.

До конца марта воздушные суда будут совершать рейсы в уральский город и обратно по средам, а затем расписание будет скорректировано на летнее.

В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области уточнили: полеты будут выполняться на отечественном Superjet 100 в моноклассе «эконом» (100 мест). Из Пензы он будет вылетать в 12:20, прилетать в Екатеринбург в 16:10. Назад лайнер отправится в 17:10 и прибудет в Пензу в 17:20. Время указано местное для каждого аэропорта.