10 ноября жителей Пензенской области опять ждет дождь

09.11.2023 | 22:07

В пятницу, 10 ноября, жителей Пензенской области ждут облачная погода и небольшой дождь.

Будет дуть сильный ветер с северо-запада. Днем порывы местами сбудут достигать 15-18 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозу регионального гидрометцентра, воздух прогреется до +6...+8 градусов.

В ночь на субботу, 11 ноября, похолодает до 0...+2.

По народному календарю, 10 ноября - Параскева-Пятница. На Руси верили, что, если в этот день на деревьях иней, надо ждать мороза. А утренний туман сулил оттепель.