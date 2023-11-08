Удобная квартира для дружной семьи - в ЖК «Парк Рояль»

08.11.2023 | 15:56

В Ближнем Арбекове завершается строительство жилого комплекса «Парк Рояль». Детали комфорта здесь продуманы до мелочей, а планировки разработаны на любой жизненный сценарий. Особое внимание проектировщики уделили семьям с детьми.

Так, в 3-комнатной квартире площадью 86 кв. м детская спроектирована в отдалении от «взрослых» зон. Родителям не придется говорить шепотом, если дети спят. И наоборот - активные игры не будут мешать разговору взрослых.

После прогулки члены семьи спокойно снимут верхнюю одежду и обувь в просторной прихожей, а вещи повесят в гардеробную - это удобно.

В кухне-гостиной можно смотреть любимые фильмы всей семьей и встречаться с родственниками, места хватит.

Санузлов два: домашний, в личной зоне, и гостевой - рядом с кухней-гостиной. Так гости не будут мешать отдыху тех членов семьи, которым хочется уединения.

На лоджии с двумя выходами можно обустроить собственную зону лаунджа или зимний сад. А может, даже мини-спортзал.

Дом сдается уже в этом году. Отделка предчистовая, а значит, ремонт пройдет максимально быстро.

В офисах продаж застройщика расскажут больше об этой и других свободных квартирах ЖК «Парк Рояль», оформят документы и подберут подходящую ипотечную программу. Тел. 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик - ООО СЗ «Парк Рояль», входит в состав строительного холдинга «Термодом». Проектные декларации на https://наш.дом.рф.

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