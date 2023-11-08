Финансист посоветовала, как делать покупки в «черную пятницу»

08.11.2023 | 08:10

Многие жители Пензенской области ждут традиционных ноябрьских распродаж. Первые акции запланированы на 11-е число, а основная «черная пятница» стартует в ночь с 23 на 24 ноября.

Практикующий инвестор, эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала «Известиям», как совершить выгодные покупки и не потратить деньги впустую.

Чтобы не поддаться эмоциям, а действовать по плану, следует заранее составить список необходимого и определить сумму возможных затрат.

По словам эксперта, не стоит доверять рекламе о «скидках в 99%».

«Оптимально еще за несколько недель до распродажи зафиксировать цены на товары, которые вы собираетесь приобрести, чтобы понять: реальные там скидки или это просто маркетинговый ход, когда на товар сначала «накручивают» 200% цены, а потом делают «скидку» на 70%», - посоветовала Мария Кузнецова.

Она также призвала предварительно проанализировать, зачем нужна та или иная вещь, нет ли аналогичной, а также выбирать то, что нужно в данный момент, а не может потребоваться через пару лет.

«Не стесняйтесь отказываться от покупок. Если вы приобрели вещь и поняли, что она вам не подошла, то по закону можете вернуть ее в течение 14 дней. Исключения есть (например, нижнее белье и косметика), но за большинство товаров, не бывших в использовании, продавец обязан вернуть деньги», - напомнила финансовый эксперт.