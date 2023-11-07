На ул. Антонова в Пензе увеличат радиус проезда перекрестка

На улице Антонова в Пензе приступили к увеличению радиуса проезда перекрестка, чтобы длинномеры не разрушали обочину при повороте.
Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.
Факты повреждения обочины грузовиками с длинным кузовом фиксировались здесь не раз, поэтому было принято решение заасфальтировать прилегающую к дороге территорию.
«Планируется, что мероприятия по увеличению радиуса проезда будут завершены до 8 ноября», - добавили в мэрии.
Изменится и другой перекресток на Антонова - в месте ее пересечения с улицей Измайлова. В 2024 году там появится новая транспортная развязка.
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