На ул. Антонова в Пензе увеличат радиус проезда перекрестка

07.11.2023 | 16:49

На улице Антонова в Пензе приступили к увеличению радиуса проезда перекрестка, чтобы длинномеры не разрушали обочину при повороте.

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.

Факты повреждения обочины грузовиками с длинным кузовом фиксировались здесь не раз, поэтому было принято решение заасфальтировать прилегающую к дороге территорию.

«Планируется, что мероприятия по увеличению радиуса проезда будут завершены до 8 ноября», - добавили в мэрии.

Изменится и другой перекресток на Антонова - в месте ее пересечения с улицей Измайлова. В 2024 году там появится новая транспортная развязка.