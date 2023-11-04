Нарколог сравнил прием алкоголя при стрессе с «быстроденьгами»

04.11.2023 | 14:30

Заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан рассказал, насколько опасно снимать стресс алкоголем, как это делают многие пензенцы, переживающие сложную ситуацию.

Советы специалиста опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.

Врач пояснил: стресс - это неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. Это новизна, а она формирует личность. Поэтому в напряженном состоянии спиртным делу не поможешь.

«На короткий промежуток времени происходит так называемое отключение происходящего вокруг: неблагодарный начальник, занудная супруга, непослушные дети, не та погода за бортом. На час-полтора у человека возникает ощущение благодушия или всемогущества, заканчивающееся обычно вдребезги разбитыми надеждами либо в отделении полиции, либо на больничной койке, либо кошмарным похмельным утром со всеми включенными заново проблемами, так никуда и не девшимися», - ярко описал нарколог типичную картину.

Илья Лан пояснил: регулярное употребление спиртных напитков вызывает эмоциональные расстройства, снижает стрессоустойчивость, мешает адекватно реагировать на жизненные вызовы и приспосабливаться к ним.

«Прием спиртного - это своего рода кредит в организации «Быстроденьги»: процент отдачи несоизмерим с полученным удовольствием и состояние «банкротства» наступает очень быстро. Здоровье подрывается, доверие теряется, мышление и память значительно ухудшаются, горизонт возможных событий будущего сужается до узенькой щелочки», - нарисовал Илья Лан перспективу.

Нарколог утверждает: стресс - не враг, а нормальная реакция организма на новые, сложные для него обстоятельства. Более того, ситуации сами по себе нейтральны - положительными или отрицательными делает их личное восприятие.

По словам специалиста, побороть стресс поможет в первую очередь бережное отношение к себе: полноценный сон (не менее 7-8 часов в день), правильное питание, достаточная физическая активность, дыхательные практики, направленные на снятие напряжения. И не стоит подавлять эмоции - лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.