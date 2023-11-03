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Общество

Юрист: Даже неиспользуемая кредитка может загнать в долги

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Пензенцы, у которых имеется кредитная карта, могут стать должниками банка даже в том случае, если не используют ее.

О подводных камнях, подстерегающих владельцев кредиток, рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, нередко сотрудники банков предлагают клиентам, выбирающим тот или иной банковский продукт, заодно оформить кредитную карту. При этом человека могут не предупредить о ряде условий ее использования.

Эксперт напомнил, что кредитная карта - это всего лишь материальный носитель, привязанный к определенному счету. Даже если она фактически не используется, это не гарантирует от возникновения задолженности перед банком. Такое может произойти, например, если по условиям договора плата за банковское обслуживание проводится именно с этого счета.

«При этом клиент может узнать о списании как через месяц, так и через год, если не ознакомился с условием при подписании договора», - предупредил адвокат.

Еще один вариант возникновения задолженности - оплата с данного счета дополнительных услуг, например, платного СМС-информирования или подписок на банковские сервисы. Также списание происходит, если клиент согласился на погашение задолженностей по другим счетам с того, к которому привязана кредитка.

Кирилл Данилов рекомендовал внимательно изучить все условия договора с банком еще до его подписания. Если клиент решит закрыть кредитную карту, ему придется сначала погасить долг, если есть, а затем подать в банк заявление о расторжении договора и закрытии счета. Желательно взять справку, чтобы в дальнейшем избежать споров.

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