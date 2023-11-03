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Общество

В Пензе представили новый дизайн ярмарки на ул. Циолковского

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Мэрия Пензы объявила о завершении конкурсного отбора администратора для муниципальной сезонной ярмарки на улице Циолковского. Им стало МУП «Городской центр торговли и услуг города Пензы».

В пятницу, 3 ноября, с предприятием был заключен соответствующий договор. «Мы сохранили возможность предоставления льгот гражданам пожилого возраста, осуществляющим продажу продуктов, выращенных на своих приусадебных или дачных участках», - уточнил глава Пензы Александр Басенко.

Городской центр торговли и услуг планирует обновить ярмарочную площадку и торговые места. Администрация Пензы показала, каким будет дизайн.

Вместо синего профлиста обещают павильоны в серо-коричневых тонах. Из материалов, судя по фото, запланированы к использованию железо и деревянные рейки.

Летом жителей Заводского района взбудоражил слух о закрытии ярмарки на Циолковского, 23. Позже выяснилось, что в связи с изменениями в земельном законодательстве расторгнут договор с прежним арендатором участка и на том же месте организуют муниципальную ярмарку.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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