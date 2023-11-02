В Пензенской области начинает постепенно холодать

02.11.2023 | 22:09

В пятницу, 3 ноября, жителей Пензенской области ждут облачная с прояснениями погода и небольшой дождь.

По прогнозу регионального гидрометцентра, днем воздух прогреется до +7...+9 градусов. Будет дуть умеренный ветер с северо-запада. Опасных или неблагоприятных погодных явлений не ожидается.

К ночи температура опустится до -1 градуса.

Похожей будет погода и в предстоящие выходные, 4 и 5 ноября, только без осадков.

В народном календаре 3 ноября - Илларионов день. На Руси подмечали, что в это время солнце еще прогревает землю и довольно грязно. Предки также верили: на Иллариона ясное небо предвещает морозы.