В Пензенской области начинает постепенно холодать

В пятницу, 3 ноября, жителей Пензенской области ждут облачная с прояснениями погода и небольшой дождь.
По прогнозу регионального гидрометцентра, днем воздух прогреется до +7...+9 градусов. Будет дуть умеренный ветер с северо-запада. Опасных или неблагоприятных погодных явлений не ожидается.
К ночи температура опустится до -1 градуса.
Похожей будет погода и в предстоящие выходные, 4 и 5 ноября, только без осадков.
В народном календаре 3 ноября - Илларионов день. На Руси подмечали, что в это время солнце еще прогревает землю и довольно грязно. Предки также верили: на Иллариона ясное небо предвещает морозы.
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