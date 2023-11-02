В Пензе упростят правила проезда на кладбища

02.11.2023 | 15:08

В среду, 1 ноября, в администрации Пензы обсудили тему оказания ритуальных услуг населению. Глава города Александр Басенко встретился с представителями пяти компаний, работающих в этой сфере.

Он пообещал учесть такие их пожелания, как упрощение правил проезда на кладбища для людей преклонного возраста, которым тяжело добираться до могил родных и близких пешком; ремонт дороги к ритуальному залу на улице Светлой (сроки будут зависеть от возможностей бюджета и погоды).

«Взял на заметку, что на Новозападном кладбище одному смотрителю сложно справляться со всем объемом обязанностей. Также представители бизнеса предложили рассмотреть возможность разработки реестра добросовестных ритуальных компаний», - написал глава города на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, Басенко отметил, что бизнесмены положительно оценили разделение полномочий между МБУ «Служба городских кладбищ» и МУП «Спецбюро», а также смену руководства.

Как утверждает глава города, благодаря этому были упорядочены правила проезда на кладбища и выполнения работ по установке памятников и оград, произошел качественный сдвиг в вопросах благоустройства.

Однако некоторые горожане другого мнения. Многих новые порядки, напротив, не устраивают. Проезд закрыт, дороги в ужасном состоянии, территория запущенна - так летом пензячка описала Восточное кладбище.