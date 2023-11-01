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Общество

Подрядчика обязали за две недели устранить недочеты на Московской

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В среду, 1 ноября, на улице Московской состоялось выездное совещание. Комиссия, в состав которой вошли представители администрации города и организации-подрядчика, обсудила восстановление пензенского Арбата после ремонта теплосетей.

Участники совещания осмотрели уложенную плитку на участке от пересечения с улицей Кураева до драмтеатра. В некоторых местах работа не вызвала нареканий, а где-то отмечено, что специалисты действовали халатно.

«Также в рамках осмотра были выявлены следующие недостатки: треснувшая, недостаточно укрепленная плитка, зазоры в укладке», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам начальника управления ЖКХ города Ильдара Усманова, такие недочеты могут стать причиной травм горожан или же испортить им впечатления от прогулки по улице Московской.

«Погода для ремонтных работ благоприятная. Пока она не испортилась, есть возможность выровнять поверхность и переложить плитку, установить недостающие решетки ливневой канализации, выполнить ее прочистку», - заявил он.

На исправление дефектов подрядчику дали две недели. Затем планируется новое выездное совещание, по итогам которого решат принять или не принять работы.

Что касается замены сколотой или треснувшей плитки, подъема и восстановления смотровых колодцев, то это отложат на весну.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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