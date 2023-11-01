С улицы Московской так и не исчезла сколотая плитка

01.11.2023 | 11:59

С улицы Московской в Пензе так и не исчезла плитка со сколотыми углами, вызывающая возмущение горожан и депутатов.

Речь идет об участке напротив главного фонтана, чуть выше пересечения Московской с Максима Горького.

Вопрос о перекладке отрезка поднимался на последней сессии гордумы 27 октября. Тогда уточнялось, что некачественная плитка уложена напротив фонтана и «Пассажа».

Глава Пензы Александр Басенко заявил: работа подрядчика администрацией еще не принята, перекладку обязательно проведут. «Объем недостатка по данному участку установлен актом», - пояснил он.

Еще в августе глава города сообщал, что на Московской уложенную плитку сняли из-за сколов. Тогда говорилось об участке между улицами Максима Горького и Кураева.

«К 1 ноября ничего не произошло, вся плитка сколотая», - констатировала горожанка, обратившаяся в редакцию «ПензаИнформ».