Пензенским рыбакам запретили пользоваться лодками

01.11.2023 | 17:05

В среду, 1 ноября, в Пензенской области завершился навигационный сезон. Выход на воду на любых маломерных судах запрещен.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сейчас необходимо тщательно проверить и отремонтировать лодки, а затем законсервировать их.

«Они должны храниться на берегу в специально отведенном для этого месте или помещении. При отсутствии помещения разрешается хранение маломерных судов на открытом воздухе под навесом или накрытыми брезентом», - напомнили пензенцам.

Тем, кто проигнорирует закрытие навигационного сезона и воспользуется лодкой, грозит административная ответственность.

Навигационный сезон стартовал в апреле. Контроль на воде, как всегда, осуществлял центр ГИМС. В его распоряжении были шесть маломерных судов и один гидроцикл.