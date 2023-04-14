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Общество

В Пензенской области стартует навигационный сезон

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Инспекторы центра ГИМС спускают лодки на воду. В области стартует навигационный сезон. К нему все готово. Плавсредства на ходу, в строю сотрудники, прошедшие аттестацию.

«В этом периоде у нас с вами будет действовать шесть маломерных судов и один гидроцикл. Хотелось бы вам пожелать, самое главное, меньше происшествий в этом году на водных объектах», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Кутьменев.

В навигационный сезон коллектив центра ГИМС работает по нескольким направлениям. Это усиление контроля за судоводителями (на территории области зарегистрировано более 2 000 плавсредств), предупреждение отдыхающих о необходимости соблюдения правил поведения во время купания. Также специалисты экзаменуют тех, кто хочет получить права на управление водным транспортом.

«Теорию мы принимаем круглый год, можно сдавать на компьютерах. Однако практические навыки мы проверяем только в период навигации. В следующую среду мы уже ждем», - объяснил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Для Андрея Сидорова эта навигация юбилейная. 15 лет он работает в центре ГИМС, знает каждый поворот Суры, каждую отмель.

«Начинал инженером. И сейчас я уже работаю старшим государственным инспектором, руководителем инспекторского участка», - рассказал он.

Шесть с половиной месяцев они проведут на воде - предупреждая, оказывая помощь и спасая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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