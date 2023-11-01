Армии потребовалось больше военных для действий в зоне СВО

01.11.2023 | 14:45

В ходе спецоперации широко применяется высокотехнологичное оружие. В результате российской армии стало требоваться больше военных, способных эффективно его использовать.

Об этом в среду, 1 ноября, на тематическом селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За 2023 год для этих целей подготовили более 93 000 специалистов. Часть из них отправят в зону спецоперации, уточнил Шойгу.

«Министр пояснил, что свыше 25 000 предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей», - пишет РИА Новости.

Как показали итоги экзаменов, сданных военными, знания и навыки освоены на должном уровне. Это позволяет приступить к выполнению долга без дополнительной подготовки в войсках.