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Общество

Ликвидация свалки в Сердобске обходится в 100 млн руб.

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В двух районных центрах Пензенской области, городах Сердобске и Белинском, ликвидируют многолетние стихийные свалки.

Началу рекультивации территории в Сердобске предшествовала большая предварительная работа. В мае 2019 года на месте накопления бытовых отходов прошло выездное совещание представителей администрации Сердобска и Сердобского района, региональных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора и ветеринарии.

После этого материалы «Неэксплуатируемая свалка в г. Сердобске» направили в Минприроды РФ для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и дальнейшего получения средств из федерального бюджета в виде субсидии на рекультивацию.

Затем была разработана проектная документация, которая прошла государственную экологическую экспертизу. В Сердобске состоялись общественные слушания, в них участвовали горожане и представители общественных организаций.

3 октября 2022 года был заключен госконтракт на выполнение работ с компанией из города Буденновска Ставропольского края.

«Общая сметная стоимость работ по ликвидации свалки составляет 102,01 млн рублей. Средства федерального бюджета составляют 93,85 млн (лимиты 2022 года - 28,15 млн, 2023-го - 65,7 млн рублей), средства бюджета области - 8,16 млн рублей (2022 год - 2,45 млн, 2023-й - 5,71 млн)», - рассказали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В 2022 году подрядчик получил 30,6 млн и принялся за работу по технической рекультивации свалки. В 2023 году на эти цели предусмотрено 71,41 млн.

Ликвидация свалки в Белинском обойдется по сравнению с сердобской значительно дешевле - всего лишь в 23,31 млн рублей (21,44 из федерального бюджета, 1,87 млн из областной казны).

Госконтракт был заключен с организацией из Ульяновска 10 февраля 2023 года. По результатам аукциона цена контракта составила 15,06 млн рублей.

«В настоящее время подрядчиком выполняются работы по технической рекультивации свалки. Завершить работы в соответствии с государственными контрактами планируется в текущем году», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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