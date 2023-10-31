Суд признал незаконным 3-недельное отсутствие горячей воды у пензенцев

31.10.2023 | 12:16

В Пензе директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» постановили оштрафовать на 500 рублей. Руководителя наказали за отсутствие горячей воды в домах микрорайона Тепличного, а также в школе и детском саду.

Речь идет о домах № 8, 10, 11, 12, 16, 17 на улице Тепличной, № 40 на улице Львовской, школе № 75/62 и детском саде № 52 «Полянка». Горячую воду потребителям не подавали с 3 по 24 мая этого года, чем нарушили законодательство.

«Горячее водоснабжение отсутствовало сверх допустимой продолжительности перерыва: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Суд пришел к выводу, что ПАО «Т Плюс» как ресурсоснабжающая организация не выполнила своих обязательств и не приняла мер к надлежащему обеспечению пензенцев коммунальными услугами. Руководителя предприятия оштрафовали.

Защитник директора филиала не согласился с этим решением и подал жалобу в апелляционную инстанцию. Его доводы сводились к тому, что горячая вода отсутствовала не по вине руководителя, а из-за третьих лиц - электроснабжающей организации, которая отключила подачу энергии в котельную ООО «Партнер».

Суд оценил доводы защитника, но не согласился с ними.

«Отключение электроснабжения ООО «Партнер» не освобождает ресурсоснабжающую организацию как лицо, получающее плату за поставку коммунального ресурса, от обязанности принимать необходимые меры и не освобождает ее от предусмотренной законом ответственности», - пояснила Наталья Яшина.

Постановление о штрафе оставили без изменения.