Сетевое издание|18+|Вторник|31 окт 2023|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названо условие, при котором могут отключить газоснабжение

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Управляющие компании, в чьем ведении находятся дома с газовым оборудованием, должны заключать договоры на его обслуживание со специализированными организациями. Если документа не будет, то оборудование могут отключить.

Об этом во вторник, 31 октября, рассказал начальник управления Госжилинспекции Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области Сергей Корякин.

На сегодняшний день 27 организаций имеют право осуществлять ремонт и обслуживание газового оборудования. До 1 января они могут исполнять обязательства по ранее заключенным договорам.

Но управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и собственники индивидуального жилья до 1 января 2024 года должны заключить договоры с газораспределительными организациями. Всего в Пензенской области их 4: «Кузнецкмежрайгаз», «Городищерайгаз», «Газпром газораспределение Пенза» и «Горгаз» (Заречный).

А собственники жилья с газовыми плитами и колонками обязаны еще один договор заключить сами - чтобы специалисты следили за оборудованием в их квартирах.

Сергей Корякин пояснил: газораспределительные организации обслуживают лишь внутридомовое газовое оборудование - до перекрывающего крана в квартире включительно.

«Дальше идет подводка, плита, колонка или котел. Это обязанность собственника. Это не значит, что жители платят дважды. Такая же ситуация, скажем, с водопроводными сетями: до квартиры - это ответственность управляющей организации, а все, что в квартире, находится в ведении собственника», - отметил он.

По словам спикера, при наличии протокола общего собрания собственников допускается заключение договора управляющей организацией. Собрание должно решить вопрос о финансировании, и тогда УК может заключить комплексный договор.

Сергей Корякин добавил, что для заключения договора с организацией «Газпром газораспределение Пенза» жители областного центра могут обратиться в МФЦ, чтобы не стоять в очереди.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте