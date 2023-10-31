Названо условие, при котором могут отключить газоснабжение

31.10.2023 | 12:42

Управляющие компании, в чьем ведении находятся дома с газовым оборудованием, должны заключать договоры на его обслуживание со специализированными организациями. Если документа не будет, то оборудование могут отключить.

Об этом во вторник, 31 октября, рассказал начальник управления Госжилинспекции Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области Сергей Корякин.

На сегодняшний день 27 организаций имеют право осуществлять ремонт и обслуживание газового оборудования. До 1 января они могут исполнять обязательства по ранее заключенным договорам.

Но управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и собственники индивидуального жилья до 1 января 2024 года должны заключить договоры с газораспределительными организациями. Всего в Пензенской области их 4: «Кузнецкмежрайгаз», «Городищерайгаз», «Газпром газораспределение Пенза» и «Горгаз» (Заречный).

А собственники жилья с газовыми плитами и колонками обязаны еще один договор заключить сами - чтобы специалисты следили за оборудованием в их квартирах.

Сергей Корякин пояснил: газораспределительные организации обслуживают лишь внутридомовое газовое оборудование - до перекрывающего крана в квартире включительно.

«Дальше идет подводка, плита, колонка или котел. Это обязанность собственника. Это не значит, что жители платят дважды. Такая же ситуация, скажем, с водопроводными сетями: до квартиры - это ответственность управляющей организации, а все, что в квартире, находится в ведении собственника», - отметил он.

По словам спикера, при наличии протокола общего собрания собственников допускается заключение договора управляющей организацией. Собрание должно решить вопрос о финансировании, и тогда УК может заключить комплексный договор.

Сергей Корякин добавил, что для заключения договора с организацией «Газпром газораспределение Пенза» жители областного центра могут обратиться в МФЦ, чтобы не стоять в очереди.