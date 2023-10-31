Экономист рассказала, как будут расти детские пособия

31.10.2023 | 08:33

С 1 февраля 2024 года будут повышены многие выплаты и пособия, связанные с рождением и воспитанием детей. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Значительнее всего вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас оно составляет 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка поднимется на 48 процентов, до 49 123 рублей. А в 2025-м выплата вырастет до 68 996 рублей, то есть более чем вдвое по сравнению с 2023-м.

«Меняются и условия - пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», - отметила экономист.

Кроме того, будут проиндексированы материнский капитал и пособие по беременности и родам. Маткапитал увеличат на 44 тысячи рублей, если это первый ребенок, и на 58 тысяч на второго.

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет в следующем порядке - с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024-м и до 763 671 рублей в 2025-м.

Увеличатся и другие выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка, оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 18 лет, пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Людмила Иванова-Швец уточнила, что пока размер индексации уточняется.

Повышение некоторых детских выплат привязано к увеличению МРОТ, который с 1 января будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля.

«Соответственно вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе», - пояснила экономист.