Сетевое издание|18+|Пятница|29 сен 2023|18:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России увеличат МРОТ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей. Текст документа размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке указано, что увеличение показателя составит 18,5 процента, а принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников. Таким образом, МРОТ вырастет ровно на три тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей.

В законопроекте также присутствует инициатива об увеличении соотношения МРОТ и медианной зарплаты — с 1 января 2025 оно должно быть не ниже 48 процентов, тогда как до сих пор устанавливался на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

Ранее 29 сентября из внесенного кабмином в Госдуму проекта бюджета стало известно, что федеральный прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году увеличится до 15 453 рубля.

Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей для пенсионеров будет — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Прожиточный минимум для каждой категории будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте