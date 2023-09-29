В России увеличат МРОТ

29.09.2023 | 17:43

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей. Текст документа размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке указано, что увеличение показателя составит 18,5 процента, а принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников. Таким образом, МРОТ вырастет ровно на три тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей.

В законопроекте также присутствует инициатива об увеличении соотношения МРОТ и медианной зарплаты — с 1 января 2025 оно должно быть не ниже 48 процентов, тогда как до сих пор устанавливался на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

Ранее 29 сентября из внесенного кабмином в Госдуму проекта бюджета стало известно, что федеральный прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году увеличится до 15 453 рубля.

Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей для пенсионеров будет — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Прожиточный минимум для каждой категории будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года — 7,5 процента