В Пензе поделились планами создания новой магистрали в Терновку

29.10.2023 | 12:52

В управлении градостроительства и архитектуры Пензы рассказали о планах строительства магистрали в Терновку в обход центральной части города, а также о расширении улицы Окружной.

Сейчас в микрорайон проложена новая дорога - от улицы Центральной до 40 лет Октября. Она соединила Терновку с Кривозерьем, однако пассажирский транспорт по ней пускать не планируют.

«Обращались к представителям власти с просьбой соединить микрорайон Кривозерье и Терновку. Обещали решить этот вопрос после строительства моста. Пока результата нет. Обратите, пожалуйста, внимание на этот вопрос», - написала пензячка Татьяна в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко.

Ответ женщине дал представитель управления градостроительства и архитектуры города. Он сообщил, появление каких дорог в Пензе предусматривает генеральный план. В их числе новая магистраль, ведущая в Терновку.

Согласно ответу, предполагается «строительство новой магистрали вдоль р. Пенза от ул. Токарная до ул. Окружная с сооружением транспортных развязок с ул. Терновского и ул. Калинина, мостового перехода через р. Пенза».

Также в плане расширение Окружной от улицы Карпинского до Кольцова и строительство продолжения Окружной в обход Бугровки до улицы Большой Арбековской.

«Срок реализации Генерального плана города Пензы - 2026 год», - напомнил Татьяне представитель управления.