Схема движения автобусов № 130 и маршруток № 30 изменится

27.10.2023 | 12:17

В Пензе из-за закрытия проезда по перекрестку улиц Свердлова и Богданова изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы № 130 и маршрутки № 30 будут объезжать перекресток по улицам Калинина и Лермонтова в обоих направлениях, далее проследуют как обычно, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Обозначенный перекресток закроют на период с 00:00 28 октября до 00:00 1 ноября для проведения земляных работ.

Проезд будет закрыт для всех видов транспорта.

Автомобилистам порекомендовали заранее ознакомиться со схемой организации движения и выбрать объездные пути.