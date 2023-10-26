В Пензе перекроют перекресток улиц Свердлова и Богданова

В Пензе водителей предупредили о закрытии движения на пересечении улиц Свердлова и Богданова. Там будут проводиться земляные работы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезд будет невозможен для всех видов транспорта с 00:00 28 октября до 00:00 31 октября.
Автомобилистам порекомендовали заранее ознакомиться со схемой организации движения и выбирать объездные пути.
Ранее в этом районе полностью закрывали для движения отрезок улицы Куйбышева от Лермонтова до Чкалова. В середине июля там начались работы по замене теплотрассы.
Планировалось, что ремонт завершится к середине сентября, однако из-за задержки поставки асфальта срок сдвинулся на конец месяца.
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