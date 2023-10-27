Пензенские дачники хотят ездить на участки в любую погоду

27.10.2023 | 10:35

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 октября, начальник финансового управления Ольга Завьялкина доложила о сложившейся экономии средств в бюджете. Она образовалась за счет того, что с наступлением осени дачники стали реже ездить на участки и количество рейсов было сокращено.

Депутат Андрей Жданников сообщил, что к нему, напротив, горожане обращаются с просьбами, чтобы в октябре, как и летом, по средам ходили дачные автобусы.

«Кто-то не успел убрать урожай, кто-то хочет продолжать ездить на дачу. Почему-то в октябре маршруты по средам убрали, и люди не могут попасть на дачу. А у нас, получается, экономия», - сказал он.

Представитель городского управления транспорта и связи прокомментировала: «К нам таких обращений не поступало». Она напомнила, что в связи с погодными условиями закрытие дачного сезона для пензенцев состоялось 15 октября.

«Есть массовые обращения людей, которые хотят продолжать ездить на дачу», - возразил депутат.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин предложил Андрею Жданникову разработать предложения по перевозкам дачников на будущий год, чтобы учесть их при формировании бюджета.

В Заречном дачный сезон длится до конца октября. Последние рейсы в направлении коллективных садов автобусы совершат 28-го и 29-го числа.