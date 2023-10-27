Лагерь «Светлая полянка» вновь начнет принимать детей на отдых

27.10.2023 | 12:48

В пятницу, 27 октября, на сессии Пензенской городской думы обсуждалась судьба детского оздоровительного лагеря «Светлая полянка», расположенного в Светлополянском лесничестве.

Сейчас он не действует: помещения и коммуникации не соответствуют техническим нормам и требуют капитального ремонта. На это необходимы средства, которых в бюджете города не хватает.

И. о. начальника Управления муниципального имущества Пензы Марина Литвинова внесла предложение передать «Светлую полянку» области, чтобы лагерь приводился в порядок за счет региональной казны. В итоге он вновь будет открыт для летнего отдыха детей.

Как пояснил глава города Александр Басенко, в лагере планируется строительство модульных корпусов.

«Лагерь продолжит функционировать. В нем будут отдыхать дети из Пензы и Пензенской области», - пояснил он.

В итоге депутаты приняли решение о передаче «Светлой полянки» в собственность региона.