В родительскую субботу в Заречном пустят автобусы до кладбища

В Дмитриевскую родительскую субботу, 28 октября, в Заречном будет организовано движение автобусов до городского кладбища и обратно.
Общественный транспорт будет курсировать с 8:00 до 14:00 от КПП № 5 (проходная «А») и КПП № 11 (проходная «АМ»).
Машины будут ходить с интервалом в 30 минут.
«Стоимость проезда составит 23 рубля. В автобусах будут действовать проездные билеты и льготы», – сообщили в администрации закрытого города со ссылкой на муниципальное предприятие «Автотранс».
Дмитриевская родительская суббота - один из дней особого поминовения, когда у верующих принято почитать умерших родственников, посещать храмы и кладбища.
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