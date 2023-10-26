В родительскую субботу в Заречном пустят автобусы до кладбища

26.10.2023 | 14:26

В Дмитриевскую родительскую субботу, 28 октября, в Заречном будет организовано движение автобусов до городского кладбища и обратно.

Общественный транспорт будет курсировать с 8:00 до 14:00 от КПП № 5 (проходная «А») и КПП № 11 (проходная «АМ»).

Машины будут ходить с интервалом в 30 минут.

«Стоимость проезда составит 23 рубля. В автобусах будут действовать проездные билеты и льготы», – сообщили в администрации закрытого города со ссылкой на муниципальное предприятие «Автотранс».

Дмитриевская родительская суббота - один из дней особого поминовения, когда у верующих принято почитать умерших родственников, посещать храмы и кладбища.