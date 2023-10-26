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Общество

Современный дискаунтер: как он устроен и почему там дешевле

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Дискаунтеры - это розничные магазины, которые специализируется на продаже товаров по низким ценам. Они ориентированы на рациональных покупателей.

Здесь можно встретить и обеспеченных людей, и потребителей со скромным достатком. Объединяет их желание приобрести товары высокого качества по доступным ценам.

Как устроены современные дискаунтеры и за счет чего им удается удерживать стабильно низкие цены, можно рассмотреть на примере торговой сети «Победа».

Интерьер дискаунтеров «Победа» простой и функциональный, что сокращает затраты на оформление. В магазинах есть навигация, чтобы покупателям было удобно искать интересующие товары.

На полках не найти по 10-15 разновидностей каждого товара. Например, вместо 10 вариантов кетчупа будет всего 2. Но при этом каждый проходит тщательный отбор: в продажу попадают только те продукты, которые могут похвастаться одновременно привлекательной стоимостью и высоким качеством.

Сами товары располагаются в коробках, на паллетах или больших стеллажах, что позволяет ритейлеру экономить на части оборудования. По этим же причинам в магазине штат сотрудников меньше, чем в обычном супермаркете, что также сокращает затраты.

Оптимизация логистических цепочек ведет к снижению затрат на доставку и хранение товаров. «Победа» работает напрямую с производителями и использует собственные системы логистики для более эффективной доставки продуктов в магазины.

Кроме того, такая крупная сеть, как «Победа», за счет большого товарооборота получает более выгодную закупочную стоимость, что позволяет держать цены низкими и для клиентов.

Продукты в магазине находятся в заводских упаковках или коробках. То есть каждый товар отдельно не выкладывается на полку. Во-первых, это удобно для оптовиков и тех, кто закупается впрок, во-вторых, уменьшает затраты на мерчендайзинг и сокращает время на приемку товара.

В дискаунтерах «Победа» нет отдела гастрономии, где могут взвесить и нарезать колбасу, сыр, мясо и т. д. Отсутствует отдел с горячей весовой едой, выпечкой «с пылу с жару», так как это ведет к удорожанию.

Все перечисленное позволяет торговой сети сократить операционные расходы и предлагать товары по более низким ценам, чем традиционные розничные магазины.

В Пензенской области магазины «Победа» находятся по следующим адресам:

- г. Каменка, ул. Белинская, 58, ул. Чернышевского, 1;

- г. Кузнецк, Алексеевское шоссе, 18а, ул. Гражданская, 85, ул. Правды, 26;

- г. Нижний Ломов, ул. Карла Маркса, 62;

- г. Никольск, ул. Центральная, 9;

- г. Сердобск, ул. Первомайская, 2, ул. Горького, 253;

- г. Пенза, ул. Красная, 77Б, ул. Ладожская, 122Б.

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