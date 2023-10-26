Материнский капитал предложили выдавать не всем семьям

26.10.2023 | 13:12

Условия получения материнского капитала предложили пересмотреть. В случае положительного решения поддержку от государства смогут получить не все семьи.

Инициативу внесли депутаты Госдумы РФ.

Программа материнского капитала будет действовать до 2026 года. Затем, по мнению народных избранников, ее можно распространить, например, на матерей возрастом до 25-30 лет или же предоставлять выплату при рождении второго ребенка.

«В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7-1,8», - пишут »Известия».

В Минтруде РФ изданию рассказали, что на 2024-2026 годы финансирование программы заложено в полном объеме по действующим правилам.

«Традиционно при принятии решения о продлении той или иной меры поддержки комплексно анализируются ее эффективность и подходы к ее предоставлению. Такая работа будет проводиться и при принятии решения о действии программы «Материнский капитал» за пределами 2026 года», - сообщили в ведомстве.

По данным Социального фонда России на 1 октября этого года, большая часть родителей тратит материнский капитал на покупку недвижимости. Чуть меньше семей получают ежемесячную выплату из него. Третий по популярности способ потратить деньги - обучение детей.