Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|22:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Материнский капитал предложили выдавать не всем семьям

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Условия получения материнского капитала предложили пересмотреть. В случае положительного решения поддержку от государства смогут получить не все семьи.

Инициативу внесли депутаты Госдумы РФ.

Программа материнского капитала будет действовать до 2026 года. Затем, по мнению народных избранников, ее можно распространить, например, на матерей возрастом до 25-30 лет или же предоставлять выплату при рождении второго ребенка.

«В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7-1,8», - пишут »Известия».

В Минтруде РФ изданию рассказали, что на 2024-2026 годы финансирование программы заложено в полном объеме по действующим правилам.

«Традиционно при принятии решения о продлении той или иной меры поддержки комплексно анализируются ее эффективность и подходы к ее предоставлению. Такая работа будет проводиться и при принятии решения о действии программы «Материнский капитал» за пределами 2026 года», - сообщили в ведомстве.

По данным Социального фонда России на 1 октября этого года, большая часть родителей тратит материнский капитал на покупку недвижимости. Чуть меньше семей получают ежемесячную выплату из него. Третий по популярности способ потратить деньги - обучение детей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте