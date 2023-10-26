Иммунолог-аллерголог рассказал, как отличить сезонную аллергию от ОРВИ

26.10.2023 | 08:37

Аллергические реакции могут возникать не только весной и летом, но и осенью. Чаще всего их вызывает плесень, которая размножается в опавших листьях.

Об этом рассказал радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. Он объяснил, что реакция на этот раздражитель может напоминать симптомы ОРВИ, и рассказал, как отличить инфекционное заболевание от аллергического.

«Аллергические проявления - это в основном ринорея, то есть насморк, заложенный нос и красные глаза. А при вирусных и инфекционных заболеваниях, которые распространены осенью, есть еще интоксикация, то есть наличие температуры, ломоты в суставах и общего дискомфорта. При аллергии температура бывает крайне редко», - перечислил Андрей Продеус основные симптомы.

«Также важным отличием осенней аллергии от простуды является характер отделяемого из носа. При аллергии из носа течет жидкая «водичка». При инфекциях выделения чаще всего бывают беловато-желтоватыми или желтовато-зеленоватыми», - назвал врач еще один характерный отличительный признак.

При выраженной заложенности носа, слезотечении и покраснении глаз рекомендуется обратиться к врачу, резюмировал доктор.