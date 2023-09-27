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Общество

По Пензенской области распространяется коронавирус

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В Пензенской области растет число пациентов с коронавирусом. На минувшей неделе заболевание подтвердилось у 155 жителей региона.

«Динамика по сравнению с предыдущей неделей составляет +55%», - сообщили в управлении Роспотребнадзора, уточнив, что тогда речь шла о 100 инфицированных.

Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон. Чаще стали фиксироваться случаи с неизвестным характером заражения.

«Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 9%, в прочих организациях - 1%, завоз с других территорий - 0%, явный контакт не установлен - 90%», - добавили специалисты.

Они напомнили, как важно дезинфицировать руки, соблюдать гигиену, следить за чистотой вокруг, носить медицинскую маску.

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