Врио руководителя управления Роспотребнадзора стал Михаил Баев

24.10.2023 | 19:34

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области после смерти Михаила Перекусихина временно возглавил Михаил Баев, являвшийся его заместителем.

Информация о возложении на Баева соответствующих обязанностей появилась на официальном сайте ведомства.

«Михаил Викторович закончил Рязанский медицинский институт им. академика И. П. Павлова. Работал врачом-эпидемиологом в Пензенском районном центре госсанэпиднадзора, врачом-эпидемиологом, заместителем главного врача по эпидемиологическим вопросам в Пензенском областном центре госсанэпиднадзора.

С 2005 года работал в должности начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области», - сообщается на сайте.

Ровно год назад, 24 октября 2022-го, Михаил Баев занял должность заместителя руководителя. Аналогичный пост занимает Александр Крымов.

Михаил Перекусихин скоропостижно скончался 20 октября на 50-м году. Чтобы проводить его в последний путь, в Пензу приезжала главный санитарный врач России Анна Попова. Местом упокоения Михаила Перекусихина стало Новозападное кладбище.