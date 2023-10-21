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Общество

В Пензе проводили в последний путь главного санитарного врача области

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В субботу, 21 октября, в здании пензенской филармонии прошло прощание с руководителем Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаилом Перекусихиным.

Михаил Владимирович в 1997 году окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Медико-профилактическое дело», в 2006-м - Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «Юриспруденция». В 2020 году получил ученую степень кандидата медицинских наук.

Он прошел профессиональный путь от врача-интерна в Беднодемьяновском районе до главного государственного санитарного врача по Пензенской области, в феврале 2015 года возглавив территориальное управление Роспотребнадзора.

Заслуги Михаила Перекусихина отмечены многими ведомственными наградами и поощрениями. В 2021 году ему была вручена государственная награда - орден Пирогова.

На церемониию прощания прибыла главный санитарный врач России Анна Попова.

«Человек отдал всего себя служению людям, здоровью и благополучию населения всей области», - подчеркнула руководитель федерального ведомства.

Проститься с Михаилом Перекусихиным пришел губернатор Олег Мельниченко.

«Михаил Владимирович всегда останется в моей памяти руководителем, который умел грамотно оценить ситуацию, выработать правильное решение, а иногда и несколько вариантов решений в изменяющейся ситуации. В лице Михаила Владимировича мы потеряли прекрасного, доброго человека, отличного руководителя, настоящего друга», - сказал он.

Михаил Перекусихин скончался на 50-м году жизни. Местом его упокоения стало Новозападное кладбище в Пензе.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой правительства Пензенской области
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